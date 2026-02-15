ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇੰਚ ਖਿਸਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ!
ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਇੰਚ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : February 15, 2026 at 8:13 PM IST
ਬਿਹਾਰ/ਗਯਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਦਭੁੱਤ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਬੁਧਵਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ
ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਗਯਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਾਡੂ ਦੇਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 1 ਇੰਚ ਖਿਸਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਇੰਚ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮੀਟਰ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 60 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਤਮੋਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਮੁਕੁੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਸਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਬਾਬਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ਸਵੈ-ਰੂਪ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" - ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਤਮੋਲੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਦੇ ਹੋਏ ਗਯਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਤਾਮੋਲੀ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤਿਰਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤਯੁੰਜਯ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ
ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਨ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਚਮਤਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 25 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ, ਸ਼ੰਖ ਆਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਗਵਾਹੀ
70 ਸਾਲਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਤਾਮੋਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਮਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਈ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਾਲਮੁਕੁੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ 136 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 50-60 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਰੂਪ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ।
"ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚੋ-ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇੰਚ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।" - ਬਾਲਮੁਕੁੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ
ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਖੇਡ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਗਯਾ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ - ਚਮਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਡੇਮਾ ਵਿੱਚ "ਖਿਸਕਦਾ" ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਅਨੋਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ" ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।