ਮੰਗਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ, 12 ਮੌਤਾਂ, 25 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਮੰਗਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ, 12 ਮੌਤਾਂ, 25 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : May 18, 2026 at 8:12 PM IST
ਪਾਲਘਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 25 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਗਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰੱਕ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਹਾਨੂ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਧਨੀਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਈਸ਼ਰ ਟਰੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਬਾਪੂਗਾਓਂ ਖੜਕੀਪਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਲਰਾਮ ਜੈਰਾਮ ਦਾਂਡੇਕਰ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Palghar, Maharashtra: On the Mumbai–Ahmedabad National Highway, a road accident occurred near the Dhaniwari area when a tempo carrying wedding guests met with a major crash. Reportedly 12 people have died in the incident, while more than 35 others are said to be seriously… pic.twitter.com/cGppM5wOWJ— IANS (@ians_india) May 18, 2026
ਕਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਸਾ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕਪੂ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਏ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤੰਗ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਸਤ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਧਨੀਵਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅਚਾਨਕ, ਪਿਛਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਚੈਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਕੰਟੇਨਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ।