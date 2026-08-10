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ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ

ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Maharashtra: Three schoolgirls die of snakebite, three hospitalized.
ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ (ਇਨਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.) (IANS & ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2026 at 4:18 PM IST

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ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਨੋਰਾ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਜਪਤਲਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ 2:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੀਪਿਕਾ ਲਾਕੜਾ (6ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮੰਡਲ (8ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਦੀ ਧਨੋਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਅਨੁ ਕੋਰੇਤੀ (ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ) ਦੀ ਵੀ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ

ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਮਦਾਵੀ (5ਵੀਂ ਜਮਾਤ), ਕਵਿਤਾ ਕਿਰੰਗਾ (6ਵੀਂ ਜਮਾਤ), ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੈਤਮ (8ਵੀਂ ਜਮਾਤ) - ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੈਤਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਜਪਤਲਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।"

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸੌਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

TAGGED:

ASHRAM SCHOOL STUDENTS DEATH
DEVENDRA FADNAVIS
ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
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GADCHIROLI ASHRAM SCHOOL

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