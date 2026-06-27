ਹੁਣ TET ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, 28 ਜੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 27, 2026 at 3:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੱਲ੍ਹ, 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (MAHA TET) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 400,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, TET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Teacher Eligibility Test, to be conducted by Maharashtra State Council of Examination across the state, has been postponed after several questions from the actual examination were found in the unauthorized question paper held by certain individuals in Bhiwandi. The exam was… pic.twitter.com/Ulh381aowL— ANI (@ANI) June 27, 2026
ਭਿਵੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
NEET 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 27 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਿਵੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਦਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਿਵੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੀਕ
ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 428,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 1,428 ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 226,263 ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ TET ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।