ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਸਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ,ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਸਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ,ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 1, 2025 at 1:36 PM IST
ਸੋਲਾਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਸਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ੇਖ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਗੁੱਜਰ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ'
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ੇਖ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
'ਬਦਨਾਮ ਗੁੱਜਰ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ'
ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ੇਖ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਹੋਲ ਤਾਲੁਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਪਲਾ ਗੁੱਜਰ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।'
'ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ'
ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਸੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਹੋਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਗੰਗਵੇਸ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਸਰੀ ਗਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।