ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਰਤੂਸ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਭਰਨੀ ਸੀ ਉਡਾਣ

ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।

ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ETV Bharat)
Published : January 30, 2026 at 1:40 PM IST

ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਤਰੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਖਰਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਡਕੋ ਐਮਆਈਡੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੋਮਨਾਥ ਜਾਧਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਤੂਸ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੀ

ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੀਰਥਦਾਸ ਸਖਰਾਨੀ (60 ਸਾਲ), ਜੋ ਵਾਸੀ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਐਨ ਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਡੀਲਰ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਹਾਏ ਮੀਨਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:40 ਵਜੇ ਚਿਕਲਥਾਣਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕਾਰਤੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਡਕੋ ਐਮਆਈਸੀਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੋਮਨਾਥ ਜਾਧਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਾਲੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯਾਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਇਆ ਸੀ।

ਭੀਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਸ਼ਿਰਡੀ ਅਤੇ ਘ੍ਰਿਸ਼ਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡਬੈਗ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
