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80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ 60 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਾਨ...

ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਫਲੈਗ ਡੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

INDIAN ARMY FLAG DAY FUND
ਸੁਬੱਈਆ ਨੇ ਮਦੁਰਾਈ ਕਲੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਸੌਂਪੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 11, 2026 at 10:47 PM IST

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ਮਦੁਰਾਈ: ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਫਲੈਗ ਡੇ ਫੰਡ (AFFDF) ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਰਵੇਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਬੱਈਆ, ਮਥੁਰਾ ਕੋਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ₹10,000 ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।

ਸੁਬੱਈਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸੁਬੱਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ। ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤ ਦਾ 1% ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

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MAN DONATES HIS LIFE SAVINGS
ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾਨ
INDIAN ARMY FLAG DAY FUND

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