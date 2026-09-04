'ਪਤਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ', ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਮਦੁਰਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
Published : September 4, 2026 at 7:59 PM IST
ਮਦੁਰਾਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 10 ਸਤੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਰਿਹਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਫੈਮਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਮਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫੈਮਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੈਮਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਪਤੀ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।" ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹੁੰਚ' ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(1)(a) ਵਿੱਚ "ਦੁਰਾਚਾਰ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਘੋਰ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ, ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ: ਜੋੜਾ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਮਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਦੁਰਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਦੁਰਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਫੈਮਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।