ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਮੰਦਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਚੁਣੌਤੀ
ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : May 15, 2026 at 4:23 PM IST
ਇੰਦੌਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 15 ਮਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
'ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਵਾਗਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ:
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦੇਵੀ ਵਾਗਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਲੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਧਾਰ ਵਿੱਚ 12-ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਦੌਰ ਸਮੇਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।