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ਮੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹੁਣ 25% ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲੇਗੀ 60% ਐਮਐਸਪੀ

ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

INCREASES MSP ON MOONG
ਮੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 30, 2026 at 7:05 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 7:15 AM IST

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ਭੋਪਾਲ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 25% ਦੀ ਬਜਾਏ 60% ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਸਲਾਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ

ਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਏਦਲ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25% ਦੀ ਬਜਾਏ 60% ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਰਮਦਾਪੁਰਮ, ਸਿਹੋਰ ਅਤੇ ਹਰਦਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।"

ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਏਇਡਲ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਟੋਕਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਏਇਡਲ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 4.52 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਏਇਡਲ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਈ-ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਈ-ਟੋਕਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 16 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਏਇਡਲ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਨਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੰਗ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੌੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਹਿਮਤ ਸਨ

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 100% ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Last Updated : July 30, 2026 at 7:15 AM IST

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ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ
ਮੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ
ਮੂੰਗੀ ਉੱਤੇ MSP
MSP ON MOONG
INCREASES MSP ON MOONG

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