ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਚੰਗੀ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

HOROSCOPE
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਕਿਸਮਤ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 14, 2026 at 6:29 AM IST

5 Min Read
ਮੇਖ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ।

ਟੌਰਸ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮਿਥੁਨ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੇਗੀ।

ਕਰਕ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ।

ਸਿੰਘ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਨਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ।

ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਧਨੁ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮਕਰ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁੰਭ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੀਨ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ
ZODIAC SIGNS
ਰਾਸ਼ੀਆਂ
ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

