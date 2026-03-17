ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ, ਜਾਣੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਰਚਸਵ ਹੈ, ਜੋਕਿ 32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਨਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦੂਰ ਹੈ।
Published : March 17, 2026 at 2:20 PM IST
ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐਨਜੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਯੂਵਾਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੀਐਨਜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਰਸੋਈ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤ 1998-99 ਵਿੱਚ 446,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਟੀਐਮਟੀ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ 2025-26 ਤੱਕ 2,754,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2000 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 8% ਅਤੇ 11% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀ। ਪੀਐਮਯੂਵਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕਾਰਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਤੋਂ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
PMUY ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। PMUY ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ LPG ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ PNG ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ LPG ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮਯੂਵਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 12.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
- ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 11.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
- ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 7.43 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ: 77.7%
- ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ: 88.7%
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ: 72.4%
- ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ: 75.1%
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਗਿਣਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ LPG ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਪੇਂਡੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ LPG ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:
- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 11.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ LPG ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 7.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ LPG ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
- ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 6.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ LPG ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਪਤ ਦਾ ਪਾੜਾ PMUY ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ PMUY ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ LPG 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ LPG ਖਪਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ LPG 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ LPG ਖਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਔਸਤ LPG ਖਪਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਔਸਤ ਖਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 377.4 TMT 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ LPG ਖਪਤ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਸਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਅਸਲ LPG ਖਪਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ PNG ਦੀ ਵਾਧਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ
ਘਰੇਲੂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਬਾਲਣ LPG ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, PNG ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ CGD ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ PNG ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ
- ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ PNG ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਲਗਭਗ 7.18 ਮਿਲੀਅਨ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
- LPG ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.7% ਪ੍ਰਵੇਸ਼
- ਗੁਜਰਾਤ 39.7% PNG ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
- PNG ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਲਗਭਗ 3.617 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ LPG ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 14% ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ PNG ਪਹੁੰਚ
- ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ PNG ਪਹੁੰਚ ਚੰਗੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4.137 ਮਿਲੀਅਨ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 6.1% ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ:
- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ PNG ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ 29.3% ਹੈ।
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.65 ਮਿਲੀਅਨ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ।
ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ PNG ਪਹੁੰਚ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4.48 ਲੱਖ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ 1.4% ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ LPG ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.36 ਲੱਖ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾ 1.5% ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ LPG ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ PNG ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.2 ਲੱਖ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 2% ਹਨ।
ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
LPG ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ LPG ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ...
- ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 145.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 328.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
- ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕ 13,896 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,532 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
- 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਵਿਤਰਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪਹਿਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 304.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 11.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 'ਗਿਵ ਇਟ ਅੱਪ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਜਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐਮਯੂਵਾਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਜਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਖਪਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਧੀ ਹੈ:
- 2019-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3.01 ਸਿਲੰਡਰ
- 2023-24 ਵਿੱਚ 3.95 ਸਿਲੰਡਰ
- 2024-25 ਵਿੱਚ 4.34 ਸਿਲੰਡਰ (ਅਨੁਪਾਤਕ)
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੀਐਮਯੂਵਾਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.22 ਬਿਲੀਅਨ ਐਲਪੀਜੀ ਰੀਫਿਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਰੀਫਿਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਕਾਰਕ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਐਲਪੀਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ) ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਲਣ ਹੈ।
ਗੈਸ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ LPG ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15,340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (2014) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (2024) ਕਰਨਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 307 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ PNG ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੋਹਰੀ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ LPG ਲਗਭਗ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ PNG ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ-ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ/ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ LPG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ PNG ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ LPG 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।