"ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ..." ਜਾਣੋ ਐਲਪੀਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅੱਪਡੇਟ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਹਾ- 92,700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : March 15, 2026 at 7:28 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ..."
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " as far as crude oil and refineries are concerned, we have a sufficient supply of crude, and our refineries are operating at full capacity. no instances of… pic.twitter.com/lnlC5jhUwY— ANI (@ANI) March 14, 2026
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ
ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ) ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।" ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 7.5 ਤੋਂ 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦਿਖਾਈ - ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ..."
"ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ"
ਐਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਣ।'
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " regarding the lpg supply, i must state that it remains a matter of concern for us in light of the prevailing geopolitical situation; however, no stockouts have… pic.twitter.com/MyV9uaP0YP— ANI (@ANI) March 14, 2026
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਲਗਭਗ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
"ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ"
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ) ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ।
#WATCH | Delhi: Rajesh Kumar Sinha, Shipping Ministry, GoI says, " all indian seafarers in the persian gulf region are safe, and no untoward incidents involving them have been reported over the last 24 hours. there were 24 indian-flagged vessels in the persian gulf, situated to… pic.twitter.com/YY9DWZhy9J— ANI (@ANI) March 14, 2026
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕਆਉਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਗੇਲ (ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਜੀਡੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
#WATCH | Delhi: Rajesh Kumar Sinha, Shipping Ministry, GoI says, " the ministry, specifically the directorate general of shipping (dg shipping) is closely monitoring the situation regarding all these indian-flagged vessels and the indian seafarers on board, in coordination with… https://t.co/EH6I28W7v4 pic.twitter.com/MQ3m00waps— ANI (@ANI) March 14, 2026
92,700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ 24 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਹਾਜ਼, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਤੇ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ, ਐਲਪੀਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਭਗ 92,700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਡਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ 16 ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ 17 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 611 ਮਲਾਹ ਹਨ।"
ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐਸਐਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਡੀਜੀ ਕਾਮ ਨੂੰ 312 ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 460 ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"