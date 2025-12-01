ETV Bharat / bharat

ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏ ਸਸਤੇ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ।

ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏ ਸਸਤੇ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 1, 2025 at 9:26 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ?

ਅੱਜ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ 11 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ₹1580 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ₹1590.50 ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ₹1694 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹1684 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ₹1542 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹1531 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ₹1750 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹1739 ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ₹1542 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹1532 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ₹5 ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏ ਸਸਤੇ
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
