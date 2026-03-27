ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਯੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ 'ਅਪੋਲੋ ਓਸ਼ੀਅਨ' ਜਹਾਜ਼, ਭਰੀ ਹੈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ

ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੈਸ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।

MANGALURU PORT LPG SUPPLY
ਮੰਗਲੁਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਹਾਜ਼। (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 27, 2026 at 6:49 AM IST

ਮੰਗਲੁਰੂ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਿਊ ਮੰਗਲੁਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਐਨਐਮਪੀ) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, "ਅਪੋਲੋ ਓਸ਼ੀਅਨ" ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਪੀਜੀ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਗਲੁਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਿਆ।

16,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਟਾਕ

"ਅਪੋਲੋ ਓਸ਼ੀਅਨ" ਜਹਾਜ਼ ਕੁੱਲ 16,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੈਸ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਅੱਧਾ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ

ਈਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਈਧਣ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸੰਕਟ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

WEST ASIA WAR IMPACT ON FUEL
APOLLO OCEAN LPG SHIP
ਮੰਗਲੁਰੂ ਪੋਰਟ ਐਲਪੀਜੀ
ਅਪੋਲੋ ਓਸ਼ੀਅਨ ਐਲਪੀਜੀ ਜਹਾਜ਼
MANGALURU PORT LPG SUPPLY

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

