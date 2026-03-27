ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਯੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ 'ਅਪੋਲੋ ਓਸ਼ੀਅਨ' ਜਹਾਜ਼, ਭਰੀ ਹੈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਯੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ 'ਅਪੋਲੋ ਓਸ਼ੀਅਨ' ਜਹਾਜ਼, ਭਰੀ ਹੈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ
ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੈਸ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।
Published : March 27, 2026 at 6:49 AM IST
ਮੰਗਲੁਰੂ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਿਊ ਮੰਗਲੁਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਐਨਐਮਪੀ) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, "ਅਪੋਲੋ ਓਸ਼ੀਅਨ" ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਪੀਜੀ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਗਲੁਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਿਆ।
16,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਟਾਕ
"ਅਪੋਲੋ ਓਸ਼ੀਅਨ" ਜਹਾਜ਼ ਕੁੱਲ 16,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੈਸ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਅੱਧਾ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
#WATCH | Mangalore, Karnataka: On LPG Vessel ‘Apollo Ocean’ arrives at New Mangalore Port, Deputy Conservator, New Mangalore Port Authority, Captain Manoj Joshi says, " ... handling 40,000 vessels is no small achievement—it reflects the remarkable growth of our port. we are here… pic.twitter.com/XHBs7AoFes— ANI (@ANI) March 26, 2026
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ
ਈਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਈਧਣ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸੰਕਟ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।