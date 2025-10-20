ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ
DELHI DOUBLE MURDER: ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 20, 2025 at 1:22 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
'ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਚਾਕੂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਸੀਪੀ (ਕੇਂਦਰੀ) ਨਿਧਿਨ ਵਾਲਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।