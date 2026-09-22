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ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਆਰੀਆਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Love marriages ban in Hisar Aryanagar village
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ (CANVA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 22, 2026 at 2:32 PM IST

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ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ): ਆਰੀਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਆਰੀਆ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਆਰੀਆ ਨਗਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਸੋਖਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। -ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਰਮਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

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