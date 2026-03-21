ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਟਰੀ,ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 21, 2026 at 6:22 AM IST

ਮੇਸ਼ - ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਟੌਰਸ - ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

ਮਿਥੁਨ - ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਕਰਕ - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰਘ - ਅੱਜ ਆਲਸ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਆਲਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦਰਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਲੁਕਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਰਹੱਸਮਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ।

ਤੁਲਾ - ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਉਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਬਰ ਰੱਖੋ।

ਧਨੁ - ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਲ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਮਕਰ - ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਕੁੰਭ - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੀਨ - ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ।

