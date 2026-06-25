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ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ

ਅੱਜ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

Lord Vishnu protects Thursday
ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 6:25 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ 25 ਜੂਨ 2026, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ (ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ) ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ-ਉਤਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।

25 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
  • ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗ: ਸ਼ਿਵ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸਵਾਤੀ
  • ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:23:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 07:24:00 PM
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 15:37
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 02:09, 26 ਜੂਨ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 14:08 ਤੋਂ 15:53
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 05:23 ਤੋਂ 07:08 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਸਵਾਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲਚਕਤਾ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
14:08 ਤੋਂ 15:53 ​​ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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PANCHANG
ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ
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LORD VISHNU PROTECTS THURSDAY

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