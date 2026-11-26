'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਦਾਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CJP ਦੇ ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ 'ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 5:48 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (CJP) ਦੇ ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ 'ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ' (lookout circular) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਚਿਤ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏਐੱਸਜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 22- 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 'ਲੁੱਕਆਊਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ
ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
'ਕਾਕਰੋਚ ਮੂਵਮੈਂਟ' ਬੋਲਣਾ ਸੀ
ਦਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸ਼ਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਐਡਿਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 'ਕਾਕਰੋਚ ਮੂਵਮੈਂਟ' (Cockroach Movement) ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: