ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 25, 2026 at 10:39 PM IST
ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਸਭਾਗਾਰ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਸਭਾਗਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਖੜਗੇ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੜਗੇ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
PM ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਡਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖੜਗੇ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਆਯੁਕਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਖੇ।
ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਸਭਾਗਾਰ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ 'ਤੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਆਯੋਜਨ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪਟਨਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਮੁੜ-ਨਿਰੀਖਣ ਯਾਨੀ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
"ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ EVM ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।" - ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਦੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਹਨ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਕੇਸਰੀ ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਬਾਬੂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ
ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ।" - ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ
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