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ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ

ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

JUSTICE HARISH CHANDRA
ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 4, 2026 at 10:32 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਲੋਧੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਖੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ

ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਹਨ। ਉਹ 2000 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

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