ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਕੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ I.N.D.I.A. ਬਲਾਕ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ?
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਨਸੀਪੀ-(ਸਪਾ) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਹੁਣ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਕਨੀਮੋਝੀ, ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਏ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ।
Published : November 29, 2026 at 10:55 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਡੀਐਮਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 97 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਹੁਣ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਕਨੀਮੋਝੀ, ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਏ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ।
"25 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ"
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਡੀਐਮਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਡੀਐਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ।"- ਕਨੀਮੋਝੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਡੀਐਮਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। " ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1971 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
"ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 1971 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 59 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"- ਕਨੀਮੋਝੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਡੀਐਮਕੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
"ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।"- ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਆਈਐਨਡੀਆਈਏ ਬਲਾਕ ’ਚ ਬਦਲੇਗੀ ਸਥਿਤੀ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਈਐਨਡੀਆਈਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਈਐਨਡੀਆਈਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਈਐਨਡੀਆਈਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈਐਨਡੀਆਈਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਈਐਨਡੀਆਈਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।"
"ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੜਾਈ"
ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਈਐਨਡੀਆਈਏ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੜਾਈ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਸਮੇਤ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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