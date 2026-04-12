ETV Bharat / bharat

'ਜੱਜ ਸਾਬ੍ਹ ! ਪੀਜ਼ਾ-ਬਰਗਰ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਘਟੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਐਲਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਜੱਜ ਸਾਹਬ! ਪੀਜ਼ਾ-ਬਰਗਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਐਸਿਡੀਟੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟੀ ਹਾਜ਼ਰੀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 12, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਰਗਰ ਵਰਗੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਐਲਬੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਰਵਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਲਐਲਬੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ 75% ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਰਗਰ ਖਾਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ

ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਡ-ਟਰਮ 2 ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਿਡ-ਟਰਮ 1 ਵੇਟਿੰਗ 15% ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ 15% ਅੰਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਰਕ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅਤੁਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

TAGGED:

ACIDITY FROM PIZZA HIGHCOURT
PIZZA BURGER CASE
JUNK FOOD ACIDITY CASE
ਗੁਜਰਾਤ ਅਦਾਲਤ ਵਕਾਲਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
GUJARAT HIGH COURT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.