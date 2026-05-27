ਸਾਬ੍ਹ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਐਲਾਨਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : May 27, 2026 at 5:15 PM IST
ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ/ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਦੀ ਜਮਾਤੁਨ ਨਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾਤੁਨ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ
ਠਾਕੁਰਗੰਜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਤਪੋਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਜਮਾਤੁਨ ਨਿਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਕੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੰਬਰ 000000901405 ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਮਾਤੁਨ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਮਾਤੁਨ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ?
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।" ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ, 65 ਸਾਲਾ ਜਮਾਤੂਨ ਨਿਸ਼ਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਜਮਾਤੂਨ ਨਿਸ਼ਾ ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਠਾਕੁਰਗੰਜ ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ "ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।" - ਜਮਾਤੂਨ ਨਿਸ਼ਾ, ਪੀੜਤ
ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ
ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖੋ, ਜਮਾਤੁਨ ਨਿਸ਼ਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਵੇਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਬੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੰਬਰ 000000901405 ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ।" - ਜਮਾਤੂਨ ਨਿਸ਼ਾ, ਪੀੜਤ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਠਾਕੁਰਗੰਜ ਬੀਡੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।" - ਅਹਿਮਰ ਅਬਦਾਲੀ, ਬੀਡੀਓ, ਠਾਕੁਰਗੰਜ
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਜਮਾਤੁਨ ਨਿਸ਼ਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਬਿਹਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹1,100 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੂਨ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹12,100 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਾਭ
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ RTPS ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800 345 6262 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
