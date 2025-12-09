ETV Bharat / bharat

Winter Parliament Session: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ, SIR 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ

winter parliament session
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 9, 2025 at 11:11 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 11:40 AM IST

Winter Parliament Session Updates : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਆਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

LIVE FEED

11:37 AM, 9 Dec 2025 (IST)

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ।

11:34 AM, 9 Dec 2025 (IST)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ।

11:08 AM, 9 Dec 2025 (IST)

ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ,ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ: ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ

ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ 'ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।"

11:06 AM, 9 Dec 2025 (IST)

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ SIR 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 9 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ SIR 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦਸ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਘਵਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।

11:05 AM, 9 Dec 2025 (IST)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। SIR - ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ - 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

