West Bengal Election: ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 142 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੋਟਰ

West Bengal Election: ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 142 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੋਟਰ
Published : April 29, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 7:15 AM IST
West Bengal Election 2026 Updates: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 142 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਕੁੱਲ 1,448 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 142 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 123 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਬੰਨਾ (ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
- ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ
ਹੁਗਲੀ (18), ਹਾਵੜਾ (16), ਕੋਲਕਾਤਾ (11), ਨਾਦੀਆ (17), ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ (33), ਪੂਰਬੀ ਬਰਧਮਾਨ (16) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ (31) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,448 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 218 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 266 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 21 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਸਵੇਰ ਕਤਾਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ, ਮੌਕ ਪੋਲਿੰਗ ਜਾਰੀ
ਆਰਾਮਬਾਗ, ਹੁਗਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 201 ਗੋਘਾਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 232 'ਤੇ ਮੌਕ ਪੋਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਥਮਿਕ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।