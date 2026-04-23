West Bengal-Tamil Nadu Election Updates: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 23, 2026 at 7:25 AM IST

Updated : April 23, 2026 at 7:51 AM IST

Assembly Election 2026:ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 152 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ 234 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

7:49 AM, 23 Apr 2026 (IST)

"ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਹਾਂ..."

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 2026 : ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, 'ਨਮਨ' ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰ, ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

7:47 AM, 23 Apr 2026 (IST)

ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ 'ਚ ਭੁਗਤਾਈ ਵੋਟ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ 2026: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਦੇ ਕਰਾਈਕੁਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦਿਖਾਈ।

7:25 AM, 23 Apr 2026 (IST)

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

7:20 AM, 23 Apr 2026 (IST)

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 2026: ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਸਨਸੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

