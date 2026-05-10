ETV Bharat / bharat

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ

TAMILNADU GOVERNMENT FORMATION
ਵਿਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 10, 2026 at 9:43 AM IST

|

Updated : May 10, 2026 at 11:17 AM IST

Choose ETV Bharat

ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ, ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੂਥੈਗਲ ਕਾਚੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

LIVE FEED

11:16 AM, 10 May 2026 (IST)

ਅਧਵ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ

ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਅਧਵ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।

11:14 AM, 10 May 2026 (IST)

ਐਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ

ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਐਨ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।

11:13 AM, 10 May 2026 (IST)

ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ

ਟੀ ਨਾਗਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਲਈਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ।

10:42 AM, 10 May 2026 (IST)

ਵਿਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

10:34 AM, 10 May 2026 (IST)

ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ

ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਟੀ ਕਜ਼ਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

10:32 AM, 10 May 2026 (IST)

ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ

ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਮਨੋਨੀਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਨੋਨੀਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ।

10:31 AM, 10 May 2026 (IST)

ਵਿਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

10:04 AM, 10 May 2026 (IST)

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

10:04 AM, 10 May 2026 (IST)

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਨਰ ਨਾਗੇਂਦਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਤਮਿਲਿਸਾਈ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਨਰ ਨਾਗੇਂਦਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਤਮਿਲਿਸਾਈ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

10:03 AM, 10 May 2026 (IST)

ਵਿਜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ

ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

9:51 AM, 10 May 2026 (IST)

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ।

9:46 AM, 10 May 2026 (IST)

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਲੋਕ ਭਵਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਲੋਕ ਭਵਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ।

9:44 AM, 10 May 2026 (IST)

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਨ ਆਨੰਦ, ਆਧਵ ਅਰਜੁਨ, ਕੇ ਏ ਸੇਂਗੋਟਾਈਅਨ, ਅਤੇ ਐਸ ਕੀਰਥਨਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।

9:43 AM, 10 May 2026 (IST)

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ.ਏ., ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।

9:41 AM, 10 May 2026 (IST)

ਵਿਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ

ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।

Last Updated : May 10, 2026 at 11:17 AM IST

TAGGED:

VIJAY SWEARING IN CEREMONY
TVK VCK CONGRESS
ਟੀਵੀਕੇ ਵਿਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ
TAMILNADU GOVERNMENT FORMATION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.