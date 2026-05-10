ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ
Published : May 10, 2026 at 9:43 AM IST|
Updated : May 10, 2026 at 11:17 AM IST
ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ, ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੂਥੈਗਲ ਕਾਚੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਧਵ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ
ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਅਧਵ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
VIDEO | Chennai: Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administers the oath of office to Aadhav Arjuna as cabinet minister of Tamil Nadu.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
ਐਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਐਨ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
VIDEO | Chennai: Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administers the oath of office to N Anand as cabinet minister of Tamil Nadu.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ
ਟੀ ਨਾਗਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਲਈਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ।
VIDEO | Chennai: Supporters get teary-eyed as they watch TVK chief Vijay take oath as the Tamil Nadu Chief Minister on an LED screen installed in T Nagar.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
ਵਿਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
VIDEO | Chennai: Security and official preparations in place at the Tamil Nadu Secretariat ahead of Vijay's arrival after taking oath as Chief Minister.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ
ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਟੀ ਕਜ਼ਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
#WATCH | Chennai: Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Chief C Joseph Vijay takes oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. pic.twitter.com/8yGuYEAkfj— ANI (@ANI) May 10, 2026
ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ
ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਮਨੋਨੀਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਨੋਨੀਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ।
VIDEO | Chennai, Tamil Nadu: Governor Rajendra Vishwanath Arlekar arrives on stage ahead of administering oath of office to CM-designate C Joseph Vijay.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
CM-designate also introduced his minister-designates to the Governor.
ਵਿਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
VIDEO | Chennai, Tamil Nadu: CM-designate C Joseph Vijay arrives on stage ahead of his oath-taking ceremony, amid a rousing welcome by fans, family, party members, and supporters.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi is also present.
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਨਰ ਨਾਗੇਂਦਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਤਮਿਲਿਸਾਈ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਨਰ ਨਾਗੇਂਦਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਤਮਿਲਿਸਾਈ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
VIDEO | Chennai: Tamil Nadu BJP President Nainar Nagendran and party leader Tamilisai Soundararajan reach the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, where TVK Chief C Joseph Vijay is all set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
ਵਿਜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
VIDEO | Chennai: TVK Chief C Joseph Vijay makes his way to the stage at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, where he is all set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ।
VIDEO | Chennai: Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi reaches the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, where TVK Chief C Joseph Vijay is all set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu shortly.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਲੋਕ ਭਵਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਲੋਕ ਭਵਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਨ ਆਨੰਦ, ਆਧਵ ਅਰਜੁਨ, ਕੇ ਏ ਸੇਂਗੋਟਾਈਅਨ, ਅਤੇ ਐਸ ਕੀਰਥਨਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
VIDEO | TVK seniors, N Anand, Aadhav Arjuna, K A Sengottaiyan, S Keerthana are among 9 ministers who Tamil Nadu Guv has approved: Lok Bhavan— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ.ਏ., ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।
VIDEO | Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi reaches Chennai to attend the oath-taking ceremony of TVK Chief C Joseph Vijay as the Chief Minister of Tamil Nadu.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
CM- designate C Joseph Vijay will take oath at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, shortly.
ਵਿਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ
ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।
VIDEO | Chennai: TVK Chief and Tamil Nadu CM-designate C Joseph Vijay arrives at Jawaharlal Nehru Stadium, where he will take oath shortly.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
