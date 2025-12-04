ETV Bharat / bharat

Parliament Winter Session: ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿਹਾ?

Parliament Winter Session
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 4, 2025 at 10:46 AM IST

Updated : December 4, 2025 at 11:00 AM IST

Parliament Winter Session Updates: ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਤੀਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ANI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ।

10:59 AM, 4 Dec 2025 (IST)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਪਰੋਕਤ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਦਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ।

10:53 AM, 4 Dec 2025 (IST)

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿਹਾ?

ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ 90 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ?"

10:41 AM, 4 Dec 2025 (IST)

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

