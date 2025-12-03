ETV Bharat / bharat

Parliament Winter Session: ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

Parliament Winter Session live update
FILE PHOTO- ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 3, 2025 at 11:27 AM IST

Choose ETV Bharat

Parliament Winter Session live update: ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਡੂਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੱਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

LIVE FEED

11:25 AM, 3 Dec 2025 (IST)

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ।

11:23 AM, 3 Dec 2025 (IST)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ।

TAGGED:

WINTER PARLIAMENT SESSION
PARLIAMENT SESSION UPDATES
LOK SABHA
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 2025
RAJYA SABHA LIVE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.