Parliament Winter Session: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

Parliament winter session 2025
ਸੰਸਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 8, 2025 at 10:42 AM IST

Updated : December 8, 2025 at 1:06 PM IST

Parliament Winter Session Live Updates: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ "ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ" ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ

ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਕਿੰਜਾਰਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (CARs) ਲਾਗੂ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।"

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ:ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ

ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ 150 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।"

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ।

ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ: ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਕੰਪਾਸ ਹੈ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਾਸ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ: ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦਇਆ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਮਾਜ।"

ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ 'ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅੱਜ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ 'ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਮੰਗਲਵਾਰ, 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ (ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ (ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ (ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ (ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

