ਸੰਸਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ ਪੇਸ਼
Union Budget 2026 Live Updates: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 65 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ VB-G ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ, SIR, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
LIVE FEED
"ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?"
ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨਰੇਗਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।"