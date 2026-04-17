ETV Bharat / bharat

ਸੰਸਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ

ਸੰਸਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (FILE/PTI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 17, 2026 at 11:02 AM IST

|

Updated : April 17, 2026 at 11:53 AM IST

Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023, ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023, ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ "ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

LIVE FEED

11:49 AM, 17 Apr 2026 (IST)

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ : ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ

ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।"

11:35 AM, 17 Apr 2026 (IST)

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਦਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।" (ANI/Sansad TV)

11:10 AM, 17 Apr 2026 (IST)

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ LIVE

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

11:01 AM, 17 Apr 2026 (IST)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ LIVE

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

10:58 AM, 17 Apr 2026 (IST)

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ?

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।"

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2023 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

TAGGED:

PARLIAMENT SPECIAL SESSION
WOMEN RESERVATION AMENDMENT BILL
RAHUL GANDHI IN LOKSABHA
ਸੰਸਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
SPECIAL SESSION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.