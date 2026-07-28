Parliament Monsoon Session: "ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ", ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Parliament Monsoon Session: "ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ", ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Published : July 28, 2026 at 10:33 AM IST|
Updated : July 28, 2026 at 11:58 AM IST
Parliament Monsoon Session: ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 28 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਜੋ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
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ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਲਾਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦਿੱਲੀ: ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ: 'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ
ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।"
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ, ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ, ਬੀਐਲ ਵਰਮਾ, ਬੰਦੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਾ ਮਾਰਗੇਰੀਟਾ ਪੇਪਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਅਤੇ ਰਾਓ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (2026-27) 'ਤੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।