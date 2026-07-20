Parliament Monsoon Session Updates: CJP ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਬਿਆਨ- "ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ"

Parliament Monsoon Session Updates: CJP ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਬਿਆਨ- "ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ"
Published : July 20, 2026 at 10:43 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 10:48 AM IST
Parliament Monsoon Session: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NCPI) ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਦੇ 20 ਬਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (NDA) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਹੰਸ ਗੇਟ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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CJP ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ NEET ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੁਝ ਵਿਚੋਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ CJP ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
CJP ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਟ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।"
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ
ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਤਰਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੋਰੀ, NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਹਿਸ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 58 ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਭਾਗ II ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।