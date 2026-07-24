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ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ: ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਦ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
ਸੰਸਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 24, 2026 at 10:19 AM IST

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ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ NEET UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ NDA ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

LIVE FEED

10:21 AM, 24 Jul 2026 (IST)

ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

10:20 AM, 24 Jul 2026 (IST)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ

ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ-ਸੀਜੇਪੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

10:17 AM, 24 Jul 2026 (IST)

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ

NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ, CBI ਨੇ ਇਸ NEET ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।" ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਨ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ।"

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ਸੰਸਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026

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