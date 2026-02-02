Parliament Budget Session: ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
Parliament Budget Session Updates: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 65 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਸਕਣ।
LIVE FEED
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ।