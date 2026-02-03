ETV Bharat / bharat

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026: ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ

Union Budget session 2026
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026 (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 3, 2026 at 11:10 AM IST

Updated : February 3, 2026 at 11:58 AM IST

parliament budget session 2026: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵਾਰਿੰਗ, ਐਂਟੋ ਐਂਟਨੀ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਮਣੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਐਮ.ਐਮ. ਨਰਵਣੇ ਦੀਆਂ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।

11:56 AM, 3 Feb 2026 (IST)

ਮਰਾਠਾ ਰਾਣੀ ਅਹਿਲਿਆਬਾਈ ਹੋਲਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ

ਦਿੱਲੀ:ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਮਣੀਕਰਨਿਕਾ ਘਾਟ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਾਠਾ ਰਾਣੀ ਅਹਿਲਿਆਬਾਈ ਹੋਲਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

11:34 AM, 3 Feb 2026 (IST)

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ... ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪਈ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

11:07 AM, 3 Feb 2026 (IST)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁੁਰੂ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

