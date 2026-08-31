PU Elections Update: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ, SOI+ABVP ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ABVP ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ
Published : August 31, 2026 at 9:17 AM IST|
Updated : August 31, 2026 at 11:18 AM IST
Chandigarh Panjab University Elections: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 8 ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। PU ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ 39,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਠ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। 6 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ, ਸੈਕਟਰ 45, ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
LIVE FEED
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
"ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ"
SOI+ABVP ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ABVP ਆਗੂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ- "ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। SOI ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ, 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
'ਸੱਥ' ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੈਰੇਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸੱਥ' ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸੱਥ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।"
'ਸੱਥ' ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੌਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੌਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ABVP ਵੱਲੋਂ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ, NSUI ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ASAP ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਲ ਬਰਾੜ ਅਤੇ SATH ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਚਾਰ), ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ (ਪੰਜ), ਸਕੱਤਰ (ਤਿੰਨ), ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਚਾਰ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਦੋ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ (PUCSC) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ABVP ਵੱਲੋਂ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ, NSUI ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ASAP ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਲ ਬਰਾੜ ਅਤੇ SATH ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ABVP ਅਤੇ SOI ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। SOI ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ABVP ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ NSUI ਅਤੇ ASAP ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ SATH ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ PUSU, SOPU ਅਤੇ SFS ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ PU ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ABVP-SOI ਗਠਜੋੜ, NSUI, ASAP ਅਤੇ SATH ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਰ-ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ
ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 16,468 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।