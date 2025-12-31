New Year 2026 : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ
Published : December 31, 2025 at 6:31 PM IST|
Updated : December 31, 2025 at 8:07 PM IST
ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਰੀਤੀਮਾਤੀ ਟਾਪੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਡੇਟਸ ਪੜ੍ਹੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਆਕਲੈਂਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ
ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ 2025 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 240-ਮੀਟਰ (787-ਫੁੱਟ) ਸਕਾਈ ਟਾਵਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ 3,500 ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ #NewYear2026 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।