CJP Protest 2.0: ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਦਿੱਲੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ
Published : October 10, 2026 at 7:35 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 7:50 AM IST
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਮੈਟਰੋ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,000 ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 26,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
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DMRC ਨੇ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਰੇਲ ਭਵਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ।
ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ
ਅੱਜ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਓ ਸਥਿਤ ਸੁਰਜੀਤ ਭਵਨ ਪੁਲਿਸ
ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀਓ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਐਫਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਐਫਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਐਮ. ਸਾਜੀ, ਡੀਵਾਈਐਫਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਏ. ਰਹੀਮ, ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਪੀਬੀ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ: 45 ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 09:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 06:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਗੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 45 ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ
1. ਜਨਪਥ
2. ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ
3. ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
4. ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ
5. ਰਾਜੀਵ ਚੌਂਕ
6. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
7. ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ
8. ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ
9. ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ
10. ਆਈ.ਟੀ.ਓ
11. ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ
12. ਖਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ
13. ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਸ਼ਰਮ ਮਾਰਗ
14. ਝੰਡੇਵਾਲਾ
15. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
16. ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ
17. ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ
18. ਦਿੱਲੀ ਹਾਟ - ਆਈ.ਐਨ.ਏ
19. ਹੌਜ਼ ਖਾਸ
20. ਜੋਰ ਬਾਗ
21. ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ
22. ਜੰਗਪੁਰਾ
23. ਆਸ਼ਰਮ
24. ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ
25. ਚਾਵੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ
26. ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ
27. ਕਰੋਲ ਬਾਗ
28. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਥਾਨ
29. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
30. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ
31. ਇੰਦਰਲੋਕ
32. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ
33. ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਥਾਨ
34. ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ
35. ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ
36. ਹੈਦਰਪੁਰ ਬਦਲੀ ਮੋਰ
37. ਮਜਲਿਸ ਪਾਰਕ
38. ਸੀਲਮਪੁਰ
39. ਮੌਜਪੁਰ-ਬਾਬਰਪੁਰ
40. ਜਾਫਰਾਬਾਦ
41. ਸੁਆਗਤ ਹੈ
42. ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ
43. ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ
44. ਸ਼ਾਹਦਰਾ
45. ਰਿਠਾਲਾ
ਨੋਟ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ
10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਖੇਤਰ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ: ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ (ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ) ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 25 ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
• ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਿਪੂ: ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ, ਸੁਖਦੇਵ ਵਿਹਾਰ, ਕਾਲਕਾਜੀ, ਮਾਇਆਪੁਰੀ, ਨਰੈਣਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪਲੇਸ, ਬੀਬੀਐਮ, ਰੋਹਿਣੀ-II, ਹਸਨਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਦਨਗਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਐਲਾਨ
ਅੱਜ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 45 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 45 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ (14:00 ਵਜੇ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਤਿਲਕ ਪੁਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਬਧਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਦਫਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਰਥ ਪੈਲੇਸ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਪਥ-ਕਰਤਾਵਯ ਮਾਰਗ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,000 ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 26,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕ
1. ਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ - ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ 'ਟੀ' ਪੁਆਇੰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ)
2. ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਫਲਾਈਓਵਰ
3. ਝੰਡੇਵਾਲਨ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
4. ਪੰਚਕੁਈਆਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
5. ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
6. ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਨੰਦਿਨੀ ਡਾਲਮੀਆ ਚੌਕ (ਡਬਲਯੂ-ਪੁਆਇੰਟ)
7. ਰਾਮ ਚਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਚੌਕ (ਏ-ਪੁਆਇੰਟ)
8. ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ/ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਗ
9. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੌਕ
10. ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰੋਡ - ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
11. ਭੈਰੋਂ ਰੋਡ - ਐਮਜੀਐਮ (ਰਿੰਗ ਰੋਡ) ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
12. ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਫਲਾਈਓਵਰ
13. ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
14. ਮਦਰੱਸਾ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
15. ਸਮਰਾਟ ਹੋਟਲ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
16. ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ - ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ ਕਰਾਸਿੰਗ
17. ਭੀਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਪਲੇਸ ਅੰਡਰਪਾਸ
18. ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅੰਡਰਪਾਸ
19. ਰਿੰਗ ਰੋਡ - ਸੈਨ ਮਾਰਟਿਨ ਮਾਰਗ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
20. ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ - ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
21. ਵਿੰਡਸਰ ਪੈਲੇਸ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
22. ਟਾਲਸਟਾਏ - ਜਨਪਥ ਕਰਾਸਿੰਗ
23. ਰੇਲ ਭਵਨ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
24. ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋਡ - ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਕਰਾਸਿੰਗ
25. ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ - ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
26. ਗੋਲ ਡਾਕ ਖਾਨਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
27. ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
28. ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋਡ - ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
29. ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
30. ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ - ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ