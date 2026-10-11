CJP Protest 2.0: ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਭਿਜੀਤ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

CJP Protest 2.0: ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਭਿਜੀਤ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
Published : October 11, 2026 at 7:51 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 9:07 AM IST
ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧ ਅਪਡੇਟਸ: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹਨ।
- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ (35,000+ ਕਰਮਚਾਰੀ): ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਏਐਫ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਤੋਂ 35,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- . ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ: ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ (ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ।
- ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ: ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ/ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਗਾ ਸਈਦ ਰੂਹੁੱਲਾ ਮੇਹਦੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
- ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਦੀ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 163 (BNSS) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਸੀਈਸੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਐਸਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ/ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੀ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚੀਨੀ ਮਾਡਲ' ਅਤੇ 'ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੀਨੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
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ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ' ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ! ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਔਰਤ ਪੂਜਾ' ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ!" ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਸੀਟਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਐਮਸੀਡੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਅਭਿਜੀਤ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਖੀ ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ
ਦਿੱਲੀ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਸਏ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੱਜ ਆਈਐਨਏ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ
ਅੱਜ ਵੀ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਦਲੇ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ , ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1. ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
• ਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ ਗੋਲ ਚੱਕਰ - ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ 'ਟੀ' ਪੁਆਇੰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ)
• ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ
• ਝੰਡੇਵਾਲਨ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੁਈਆਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
• ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਨੰਦਿਨੀ ਡਾਲਮੀਆ ਚੌਕ
• ਰਾਮ ਚਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਚੌਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੌਕ
• ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ / ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਗ
• ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰੋਡ - ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
2. ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
• ਭੈਰੋਂ ਰੋਡ (ਰਿੰਗ ਰੋਡ) ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਫਲਾਈਓਵਰ
• ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
• ਸਮਰਾਟ ਹੋਟਲ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ - ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ ਕਰਾਸਿੰਗ
• ਭੀਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਪਲੇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੇਤਰ
• ਰਿੰਗ ਰੋਡ - ਸੈਨ ਮਾਰਟਿਨ ਮਾਰਗ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
3. ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੌਰਾਹੇ:
• ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ - ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡਸਰ ਪੈਲੇਸ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
• ਟਾਲਸਟਾਏ ਮਾਰਗ - ਜਨਪਥ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਲ ਭਵਨ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
• ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋਡ - ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਕਰਾਸਿੰਗ
• ਬਾਹਰੀ ਸਰਕਲ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ - ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
• ਗੋਲ ਦਖਾਨਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
• ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋਡ - ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
• ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
• ਬਾਹਰੀ ਸਰਕਲ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ - ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ