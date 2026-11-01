INDIA Bloc Rally Live Update: ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
Published : November 1, 2026 at 7:39 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 8:04 AM IST
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ "ਇੰਡੀਆ" ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਕਥਿਤ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਇੰਡੀਆ" ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਇੰਡੀਆ" ਗੱਠਜੋੜ ਰੈਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ CAPF ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ 14 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
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SIR ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ
ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਅੱਜ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ "ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ" (SIR) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੇਲਗੱਡੀ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। "ਵੋਟ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ - ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ
ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੇਲਗੱਡੀ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। "ਵੋਟ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅੱਜ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ "ਇੰਡੀਆ" ਗੱਠਜੋੜ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।