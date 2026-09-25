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Congress Protest Updates: ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ:ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

Congress protest For CEC Gyanesh Kumar resign
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅੱਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2026 at 9:35 AM IST

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Updated : September 25, 2026 at 11:01 AM IST

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SIR ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀਸੀਸੀ) 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।

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11:00 AM, 25 Sep 2026 (IST)

ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ:ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

10:24 AM, 25 Sep 2026 (IST)

'ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ' (Gen Z) ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ': ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੰਜ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ' (ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ) ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ "ਗੁਪਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਹਣ" 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।

9:52 AM, 25 Sep 2026 (IST)

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5, ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

9:31 AM, 25 Sep 2026 (IST)

SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਨੇ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਹ ਯੋਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

9:31 AM, 25 Sep 2026 (IST)

"ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ" ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ"

ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਮਾਰ ਦੇ "ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ" ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।

Last Updated : September 25, 2026 at 11:01 AM IST

TAGGED:

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
CEC GYANESH KUMAR RESIGN
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
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