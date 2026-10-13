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CJP Protest Updates: ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ CJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

CJP Protest at jantar mantar
CJP Protest Updates (ET Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 13, 2026 at 10:41 AM IST

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CJP Protest Updates: ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਜਿੰਕਿਆ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੇਟ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।

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10:40 AM, 13 Oct 2026 (IST)

ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

10:38 AM, 13 Oct 2026 (IST)

ਕਾਰਕੁਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ

ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ।

TAGGED:

CJP WORKERS
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
CJP PROTEST AT JANTAR MANTAR
DELHI POLICE
CJP PROTEST UPDATES

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