ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਰਾਜ ਦੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 243 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Bihar Election Result: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
Published : November 14, 2025 at 7:01 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 8:07 AM IST
Bihar Election Result 2025 Live: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 243 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ (6 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਹਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਏ.ਐਨ. ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।