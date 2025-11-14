Bihar Election Results 2025

Bihar Election Result: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

Bihar Assembly Election Result
Bihar Election Result 2025 Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 14, 2025 at 7:01 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 8:07 AM IST

Bihar Election Result 2025 Live: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 243 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ (6 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਹਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

8:06 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਰਾਜ ਦੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 243 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

6:55 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡੇਅ ਅੱਜ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਏ.ਐਨ. ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।

BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULT
NDA MAHAGATHBANDHAN
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
BIHAR ELECTION RESULT 2025
BIHAR ELECTION 2025

