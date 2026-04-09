ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਅੱਪਡੇਟ: ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 9, 2026 at 7:22 AM IST

Assembly Elections 2026: ਅੱਜ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 140, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 126 ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 4 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

7:15 AM, 9 Apr 2026 (IST)

ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

7:14 AM, 9 Apr 2026 (IST)

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 31,490 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 140 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।

7:13 AM, 9 Apr 2026 (IST)

ਕੇਰਲਮ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026

ਕੇਰਲਮ (ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਖੱਬਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

7:13 AM, 9 Apr 2026 (IST)

ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਨਡੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ-ਡੀਐਮਕੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਕਰਾਈਕਲ, ਮਾਹੇ ਅਤੇ ਯਾਨਮ ਦੇ 1,099 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 950,000 ਵੋਟਰ 294 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 294 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ।

