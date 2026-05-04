Assembly Election 2026: ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਮ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ...
Published : May 4, 2026 at 6:52 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 7:04 AM IST
Assembly Election 2026 Result Updates: ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਮ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੇਨਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰੂਲੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਪੋਲਿੰਗ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧੋ ਕਾਨਹੋ ਬਿਰਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਖਾਵਤ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਦੇ 293 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।