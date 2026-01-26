77th Republic Day Updates: ਅੱਜ ਦਿਖੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

77th Republic Day Updates: ਅੱਜ ਦਿਖੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
77th Republic Day Live Updates: ਭਾਰਤ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੇਗੀ। ਪਰੇਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ।
LIVE FEED
77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਤਵਯ ਪਥ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ :77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਤਵਯ ਪਥ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ "X" 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ - ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ।"